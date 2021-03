Zeugenaufruf – 17-Jährige angegriffen und zu Boden gestossen Am späten Dienstagabend ist in Ostermundigen eine junge Frau von einem Unbekannten angegriffen und dabei verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. pkb/sih

Kurz vor 22.30 Uhr am Dienstagabend stieg eine junge Frau an der Bushaltestelle Rüti in Ostermundigen aus dem Bus. Kurz darauf wurde sie auf Höhe des Restaurants Rüti Grill von einem unbekannten Mann angesprochen und tätlich angegangen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend mitteilt. Er habe sie dabei zu Boden gestossen. Die 17-jährige wurde beim Angriff verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Unbekannte wird als zirka 20 – 25-jähriger, schlanker, 170 bis 180 Zentimeter grosser Mann mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Zur Tatzeit habe er eine hellblaue Jeans und einen

hellen Pullover sowie eine Schutzmaske getragen. Die Polizei sucht Zeugen: 031 638 81 11 .

