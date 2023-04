Thun: Leinenpflicht am Seeufer – 17 Beschwerden gegen die umstrittene Verordnung Der Widerstand hält an: Gegen die Verordnung, die eine Ausweitung der Hunde-Leinenpflicht am Seeufer vorsieht, wehren sich rund zwei Dutzend Beschwerdeführende. Gabriel Berger

Der Seeuferweg im Thuner Bonstettenpark: Hier sollen ab dem 1. August – nach dem Willen des Gemeinderats – alle Hunde an der Leine geführt werden müssen. Foto: Patric Spahni

Heute gilt am linken Seeufer lediglich im Naturschutzgebiet und beim Spielplatz im Bonstettenpark eine Leinenpflicht für Hunde. Im Februar hatte der Thuner Gemeinderat kommuniziert, dass er diese Regelung mit einer neuen Verordnung auf den gesamten Uferweg zwischen Lachenareal und Seewinkel ausdehnen will. Sie soll per 1. August in Kraft treten. Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten: Bereits nach wenigen Tagen lancierte eine Gruppe von Hundehalterinnen und -haltern eine Petition gegen das Vorhaben.