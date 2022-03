Mehrere Wohnungen unbewohnbar – 16 Personen bei Brand in Biel evakuiert Am Mittwochabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Biel ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Gegen 23 Uhr am Mittwoch wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand am Goldgrubenweg in Biel gemeldet. Die Feuerwehr brachte 16 Personen, die sich noch im mit starkem Rauch gefüllten Mehrfamilienhaus aufhielten, ins Freie. Diese wurden vor Ort ebenso auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht wie zwei Polizisten. Verletzt wurde indes niemand.

Gemäss Medienmitteilung konnte die Berufsfeuerwehr Biel den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Das Gebäude wurde jedoch stark beschädigt, mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Ein Teil des Goldgrubenwegs war mehrere Stunden lang gesperrt. Die Polizei hat Untersuchungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

mb

