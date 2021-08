Wahlen in Thunstetten-Bützberg – 16 Kandidierende für 7 Gemeinderatssitze Die Parteien haben ihre Listen für die Gemeindewahlen eingereicht. Alle bisherigen Mitglieder der Exekutive treten erneut an.

Auf der Verwaltung sind bis zum Ablauf der Frist vier Listen für den Gemeinderat eingegangen. Foto: Beat Mathys

Am 26. September kommt es in Thunstetten-Bützberg zu Gesamterneuerungswahlen. Kürzlich ist nun die Frist für die Wahlvorschläge abgelaufen. Wie die Gemeinde informiert, sind für die sieben Gemeinderatssitze vier Listen mit insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten eingereicht worden. Das entspricht einem kleinen Anstieg gegenüber den Wahlen von 2017. Damals waren es 15 Kandidierende gewesen. Und was sogleich auffällt: Alle bisherigen Mitglieder der Exekutive treten erneut an.

Bereits seit längerer Zeit bekannt ist die Liste der SP. Neben den beiden bisherigen Mitgliedern Hans-Peter Vetsch und Stephan Häring, die beide kumuliert werden, schicken die Sozialdemokraten weiter Elisabeth Rickli (parteilos, kumuliert) und Florentin Adolf (Grüne Oberaargau) ins Rennen. Vetsch hat sich zudem bereit erklärt, erneut für das Gemeindepräsidium zu kandidieren.