Die mächtigste Frau der Welt – 16 Jahre Merkel in fünf Minuten Dominique Eigenmann fragt sich, was von Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft zurückbleibt. Die Bilanz unseres Deutschland-Korrespondenten im Video. Adrian Panholzer , Nicolas Fäs

Unterschätzt, souverän und populär: Wie Angela Merkel zur Weltpolitikerin aufstieg. Video: Adrian Panholzer, Nicolas Fäs

Als Angela Merkel Ende 2005 deutsche Bundeskanzlerin wird, ist das iPhone noch nicht erfunden, und in den USA heisst der Präsident George W. Bush. 16 Jahre später kennen viele junge Deutsche, die erstmals an die Wahlurnen gehen, keine andere Kanzlerin als Angela Merkel.

Dass die ostdeutsche CDU-Politikerin dereinst eine Ära prägen würde, hat bei ihrem Amtsantritt kaum jemand erwartet. Der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder nahm sie selbst in der TV-Elefantenrunde am Wahlabend nicht ernst – er sollte nicht der letzte Mann sein, der Merkel unterschätzte. Viele Beobachtende glaubten, Merkel würde nicht viel mehr als eine Übergangskanzlerin sein. Rivalen in ihrem eigenen Lager sprachen gar von einem «Unfall der Geschichte». Dass sie trotzdem zur Weltpolitikerin wurde, lässt sich auch mit ihrem oftmals unterschätzten Machtwillen erklären.

Von der Aussenseiterin zur Weltpolitikerin

Vier Aspekte in Merkels Kanzlerschaft sind besonders aufgefallen: ihre Aussenseiterrolle am Anfang ihrer Karriere, ihr Aufstieg zur europäischen Anführerin, ihr Krisenmanagement und nicht zuletzt ihr unverkennbares Auftreten mit Blazer und Raute.

Im Video fasst Deutschland-Korrespondent Dominique Eigenmann Merkels Amtszeit im Schnelldurchlauf zusammen: 16 Jahre in fünf Minuten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.