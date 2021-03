Letzter Wunsch einer 28-Jährigen – 16 Freunde tragen die todkranke Sarah auf den Gipfel Sarah ist 28 Jahre alt, ihre Kräfte schwinden. Da verschickt sie eine Nachricht: Sie will noch einmal auf ihren Lieblingsberg. Also kommen ihre Liebsten zusammen für ein grosses, anstrengendes Abenteuer. Florian Scheimpflug

Sarah in ihrem Spezialgefährt, umringt von ihren Freunden beim Anstieg zum Peitlerkofel. Fotos: Markus Frühmann

Manche Geschichten können nicht einfach niedergeschrieben werden. Sie brauchen die richtige Zeit, um erzählt zu werden. Sarahs Geschichte ist eine über Hoffnung in Zeiten der Hoffnungslosigkeit, über Nähe, die sich der Trennung entgegenstellt. Und über das Magische, das möglich wird, wenn Menschen gemeinsam einen Traum leben – einen Traum, der für Sarah in den Morgenstunden des des 6. Juli 2020 Wirklichkeit wurde.

Wer an diesem Morgen vom Val Croce aus auf dem Wanderweg Nummer 4 in Richtung des Peitlerkofels unterwegs war, hörte weder das Zwitschern der Vögel noch das Plätschern des Bachs. «Kleine Stufe!», « Wurzel links!», «Stein in drei Metern!», «Rollschotter voraus!», hallte es durch den Wald. Als würde jemand den Weg in allen Einzelheiten und mit all seinen Eigenheiten beschreiben, und dies aus der Perspektive eines Alpensalamanders.