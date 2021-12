Von Bern in die Mongolei – 15’000 Kilometer auf den Spuren des Klimawandels Auf ihrer Velotour durch rund 20 Länder wollen Martin Bichsel und Florian Wüstholz die globale Erwärmung dokumentieren – und Projekte, die dagegen ankämpfen. Christoph Hämmann

Kilometer null: Florian Wüstholz (links) und Martin Bichsel vor dem Progr am Berner Waisenhausplatz, wo sie in den letzten Monaten mögliche Stationen ihrer Velotour recherchiert haben. Foto: Adrian Moser

Kurz nach Silvester fahren sie los, wenn es Katzen hageln sollte, ein paar Tage später. Darauf sollte es am Ende nicht ankommen, schliesslich geben sich Martin Bichsel und Florian Wüstholz zehn Monate Zeit, um mit dem Velo von Bern nach Ulan Bator zu reisen. Bis zur Ankunft in der mongolischen Hauptstadt werden sie je nach Route 18 oder 19 Länder queren, rund 15’000 Kilometer abstrampeln und bis zu 120’000 Höhenmeter überwinden.

Dabei geht es dem Fotografen Bichsel (48) und dem Journalisten Wüstholz (32) – beide in Bern wohnhaft, Ersterer in Grosshöchstetten aufgewachsen, Letzterer im Zürcher Oberland – um mehr als das Abenteuer und das soziale Experiment. Ihr eigentliches Ziel ist das Buch, das danach entstehen soll. Geplant ist kein herkömmlicher Reisebericht: «Zwei Männer, die in den ‹Orient› fahren und ein Buch darüber schreiben – das kennt man schon», sagt Wüstholz.