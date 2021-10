Skisport im Oberland – 15’000 Franken für den Nachwuchs Der Berner Oberländische Skiverband erhielt vom Klub der Ehemaligen einen Check über 15’000 Franken für die Förderung des Skinachwuchses. PD

Die Ehemaligen des Berner Oberländischen Skiverbandes (BOSV Ex-Klusiv Klub) trafen sich im Café Wiler in Spiezwiler zum traditionellen Herbsthöck. BOSV-Präsident und Ehrengast Johny Wyssmüller bedankte sich für den jährlichen Beitrag der Ehemaligen, der in einen neuen Bus investiert wurde. Beim Rückblick stellte Wyssmüller fest, dass die Berner Oberländer mehr Kadermitglieder in den nationalen Leistungszentren (NLZ) stellen als die Walliser. «Stolze 26 Schweizer Meisterschaftsmedaillen gingen auf das Konto des BOSV», schreibt der Klub in einer Mitteilung. Beinahe sieben Vollzeitstellen würden die über 85 Talente, die durch den BOSV gefördert werden, betreuen.

Handlungsbedarf erkennt Wyssmüller darin, dass mehr Kinder für den Leistungssport motiviert werden sollen. Ebenso ist ein überregionales Auffangkader für Absteigerinnen und Absteiger aus den NLZ erwünscht. Zudem fehlt bis heute eine Möglichkeit, wo interessierte Mitglieder aus aufgehobenen Klubs weiterhin zusammenfinden können.

Oliver Künzi, Präsident des Ex-Klusiv Klubs des BOSV, dankte dem «Multitalent» Johny Wyssmüller für seinen unermüdlichen, bereits seit 27 Jahren andauernden Einsatz und wünschte allseits einen erfolgreichen Winter.

