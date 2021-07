4. Juli – 150 Tote an Feiertagswochenende in den USA Alleine in der US-Metropole Chicago sind über das Feiertagswochenende 14 Menschen erschossen und 88 verletzt worden.

400 Schiessereien innert dreier Tage in den USA: Feuerwerk in Las Vegas. (4. Juli 2021) Getty Images via AFP/Ethan Miller

In der von Gewalt geplagten US-Metropole Chicago sind am Feiertagswochenende 14 Menschen erschossen worden. Insgesamt seien 88 Menschen durch Schusswaffen rund um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli verletzt worden, gaben die Behörden am Montag bekannt. Die drittgrösste Stadt der USA verzeichnete im vergangenen Jahr 774 Morde und damit das zweittödlichste Jahr in den letzten zwei Jahrzehnten. 2021 könnte diese traurige Bilanz noch übertroffen werden.

Unter den Verletzten befanden sich fünf Kinder und zwei Polizeibeamte. An Feiertagswochenenden bricht sich die Gewalt in Chicago mehr als sonst Bahn. Im vergangenen Jahr starben um den 4. Juli 17 Menschen, 87 wurden durch Schusswaffen verletzt. Jedoch umfasste das Feiertagswochenende 2020 vier Tage, dieses Jahr nur drei.

Landesweit gab es über das Wochenende mehr als 400 Schiessereien, bei denen mindestens 150 Menschen starben, teilte das Gun Violence Archive mit.

