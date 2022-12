Verkehrskonferenz Oberland-West – 15 Prozent ohne ÖV-Anschluss Über 30 Prozent der Bevölkerung sind schlecht oder nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Die regionale Verkehrskonferenz Oberland-West will dies ändern. Stefan Kammermann

Die Postauto AG, hier in Beatenberg unterwegs, könnte künftig auch den Schallenberg befahren. Foto: Bruno Petroni

Es dürfte nicht einfach werden, im ländlichen Raum die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Dies zeigt eine an der Mitgliederversammlung der regionalen Verkehrskonferenz Oberland-West (RVK5) vorgestellte Studie. Die Anwesenden aus 51 Berner Oberländer Gemeinden, welche 66 von insgesamt 112 Stimmen vertraten, erhielten am Donnerstagabend in Thun jedenfalls eine komplexe Materie vorgelegt.