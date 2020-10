Naturperlenweg Meiringen – 15 Posten und unzählige Perlen Mit 15 Info-Posten stellt der «Naturperlenweg» spezielle Lebensräume, Tiere und andere Naturschönheiten zwischen Hüsenbach und Schwendlen in Meiringen vor. Sibylle Hunziker

Ein altes Weidhaus im Gebiet Schwendlen bietet mit Hagebutten Nahrung für Tiere, mit Mauer- und Holzritzen Unterschlupf für Wildbienen – und ein malerisches Bild für Naturperlenweg-Spaziergänger. Foto: Sibylle Hunziker

Kurz vor seiner Einmündung in die Hasli-Aare rauscht der Hüsenbach ordentlich an diesem verregneten Freitag. Im Schilf und im goldenen Laub piepsen Vogelstimmen und schwirren Vogelflügel. Ab und zu begegnen sich ein paar Spaziergänger, alle halbe Stunde brausen zwei Züge der Zentralbahn am Meiringer Naherholungsgebiet rund um die Funtenen-Teiche und den Sytenwald vorbei.

Sonst ist es still. Das Einweihungsfest für den neuen «Naturperlenweg» durch den kürzlich revitalisierten Hüsenbach und seinen Auenwald von nationaler Bedeutung wurde Corona-bedingt abgesagt. Im klaren Wasser über den kiesigen Stellen des Bachs balancieren Forellen mühelos in der Strömung, die ihnen kleine Larven und anderes Futter zuträgt.