DV der ARA Thunersee – 15 Millionen Liter Wasser flossen in die ARA Der nasse Sommer hat der ARA Thunersee 23 Prozent mehr Wasser beschert. Dem Betrieb hat es nicht geschadet. Nur der Hagel hat Schäden verursacht. Nelly Kolb

Luftbilder von der Aare in Heimberg mit Blick auf die ARA Thunersee in Uetendorf. Foto: Christoph Gerber

«Es war ein nasses, aber betrieblich ein ruhiges Jahr», zog Geschäftsführer Ingo Schoppe an der Delegiertenversammlung der ARA Thunersee in der Hotelfachschule Bilanz. Über 15 Millionen Liter Wasser spülte der Regen in die ARA. Das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr.

Betrieblich hatte das keine Auswirkungen. Obwohl, je mehr Wasser fällt, desto mehr Energie und Betriebsmittel braucht es bei dessen Reinigung. Wie viel, wird erst Ende Jahr sichtbar. Der Hagel im Juni hat hingegen im Werk Uetendorf Schäden an Oberlichtern, Storen und Blechfassaden angerichtet.