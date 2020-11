Auf Schulhof in Freiburg – 15-Jähriger wird schwer verletzt – und dabei gefilmt Während einer Auseinandersetzung fällt ein 15-Jähriger auf den Hinterkopf. Andere Jugendliche filmen das Ganze. Der Jugendrichter hat eine Untersuchung eröffnet.

Während einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen fiel einer von ihnen auf den Hinterkopf. Andere Jugendliche filmten den Kampf ohne einzugreifen. Foto: PD

Anfang November kam es auf dem Schulhof der Orientierungsschule Jolimont in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Die entsprechende Meldung ging bei der Kantonspolizei Freiburg um 16.45 Uhr ein, wie sie mitteilt.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, leisteten Rettungssanitäter dem Opfer, einem 15-Jährigen, der am Boden lag und am Kopf schwer verletzt war, bereits erste Hilfe. Der mutmassliche Täter, ein 14-Jähriger, der sich noch vor Ort befand, wurde angehalten und vorläufig festgenommen. Er wurde im Beisein eines Anwalts einvernommen und gab seine Beteiligung zu.

Zugeschaut und gefilmt

Erste Erkenntnisse hätten ergeben, dass sich zwischen den beiden Jugendlichen – die beide in Freiburg leben – eine Auseinandersetzung abgespielt hat. Dabei fiel das Opfer nach hinten und schlug heftig mit dem Kopf auf den Boden auf. Bei diesem tragischen Ereignis waren mehrere Jugendliche anwesend, die dem Verlauf zugeschaut haben, so die Polizei weiter. Es wurde ein Video erstellt, das von einem dieser Jugendlichen veröffentlicht wurde.

Der Jugendrichter hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände dieses Zwischenfalls zu klären. Die Kantonspolizei Freiburg hebt in ihrer Mitteilung hervor, dass das ganze Jahr über zahlreiche Präventionsbotschaften in Kursen an den Schulen vermittelt werden. Sie bedauere ein solches Verhalten und empfehle in solchen Fällen die Polizei über die Notfallnummer 117 zu alarmieren sowie aktiv zu sein und Hilfe zu holen.

pd/ngg