Unfall in St. Stephan – 15-jähriger Traktorlenker wird schwer verletzt Am Dienstagabend ist in Matten bei St. Stephan ein Traktor von der Strasse abgekommen und einen Abhang hinunter geraten. Der 15-jährige Lenker wurde schwer verletzt.

Die Rega flog den schwer verletzten Jugendlichen ins Spital (Symbolbild). Foto: Bruno Petroni

Im Gebiet An den Eggen in Matten (Gemeinde St. Stephan) kam am Dienstagabend zu einem Unfall mit einem Traktor. Die Meldung ging gegen 20.40 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilt. Ein 15-Jähriger sei mit dem Traktor unterwegs in Richtung Albriststrasse gewesen, als er aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse abkam. Das Fahrzeug geriet einen Abhang hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde dabei schwer verletzt. I

Privatpersonen betreuten den Verletzten vor Ort, bis die umgehend ausgerückten Rettungskräfte die medizinische Erstversorgung übernahmen. Ein Team der Rega flog den 15-Jährigen anschliessend ins Spital. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei und dem Team der Rega auch zwei Ambulanzteams sowie die Feuerwehr St. Stephan und die Personenrettung Zweisimmen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind Ermittlungen aufgenommen worden.

pkb/ngg

