Versammlung in Brenzikofen – 15 Hektaren Wald «verschoben» Die Gemeinde verschiebt buchhalterisch 15 Hektaren Waldungen im Gemeindebesitz. Die Gemeinde führt weiter im Schuljahr 2022/2023 neu die Basisstufe ein. Andreas Tschopp

Die Gemeinde Brenzikofen führt aufs Schuljahr 2022/2023 die Basisstufe ein. Foto: Patric Spahni

Das zuständige Amt in Bern habe es «empfohlen oder fast befohlen», sagte Gemeinderat Stephan Krähenbühl zum Traktandum 1 an der Gemeindeversammlung in Brenzikofen. 18 von 398 Stimmberechtigten nahmen am Donnerstagabend im Mehrzweckraum des neuen Schulhauses daran teil. Der Vorsteher des Ressorts Finanzen erläuterte ihnen, weshalb die 15 Hektaren Waldungen im Gemeindebesitz mit einem Buchwert von 74’312 Franken vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind.

Das wurde einhellig bejaht, ebenso die Neufassung des Abfallreglements. Die Gebühren bleiben darin unverändert. Dafür steigt die Hundetaxe von 40 auf 50 Franken. Das wurde mit dem Budget 2021 so beschlossen. Die Steuersätze verbleiben bei 1,76 und 1,2 Promille für Liegenschaften.