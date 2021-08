Verkehrskontrolle in Bern – 15 Autolenker verzeigt – drei Fahrzeuge sichergestellt Bei Verkehrskontrollen in Bern, Ostermundigen und Köniz wurden am Samstag 15 Fahrzeuglenkende angezeigt. Drei Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt.

Die Berner Kantonspolizei hat in und um Bern bei Verkehrskontrollen wegen des Verursachens von unnötigen Lärms 15 Fahrzeuglenkende verzeigt und drei Autos sichergestellt. (Symbolbild) Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Die Berner Kantonspolizei hat in und um Bern gezielte Verkehrskontrollen wegen des Verursachens von Fahrzeuglärms durchgeführt. In der Stadt Bern sowie in Köniz, Niederwangen und Ostermundigen wurden 15 Autolenkende angezeigt und drei Fahrzeuge sichergestellt.

Die Fahrzeuglenkenden seien zur Kontrolle angehalten worden, weil sie durch das Aufheulen lassen des Motors oder übermässiges Beschleunigen mit unnötigen Lärmemissionen aufgefallen seien, heisst es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Zudem habe bei mehreren Fahrzeugen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen bestanden.

Bei zwei Autos seien bei Kontrollen durch Spezialisten im Verkehrsprüfzentrum unerlaubte Änderungen festgestellt worden. Die Lenker seien in der Folge angezeigt worden. In drei Fällen sei das Fahrzeug sichergestellt worden.

Weiter hätten bei den Kontrollen in 13 Fällen Anzeigen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz resultiert, unter anderem wegen unnötigem Verursachen von vermeidbaren Lärms, mangelhafter Ausrüstung oder dem Mitführen von ungesicherten und überzähligen Mitfahrenden.

Bei einem Fahrzeuglenker sei zudem ein Atemalkoholtest positiv ausgefallen, bei einem weiteren ein Drogenschnelltest. Beiden Lenkenden sei der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen worden.

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.