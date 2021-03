Töffraser in Wangenried – 147 statt 80 km/h: 35-Jähriger muss Ausweis abgeben Am Sonntagmittag fuhr ein Motorradlenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch Wangenried. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Wangenried hat die Kantonspolizei Bern am Sonntagmittag bei einem Motorrad 147 Kilometer pro Stunde gemessen – nach Abzug der gesetzlichen Toleranz. Erlaubt wären an der Kontrollstelle nur 80 gewesen.

Wie die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau mitteilt, konnte der Lenker in Zusammenarbeit mit der Polizei Stadt Grenchen ermittelt und angehalten werden. Seinen Führerschein musste der 35-jährige Mann abgeben. Er wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.