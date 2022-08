Personalmangel im Tourismus – 14 Minuten Gondelfahrt für den Job im Luxushotel In der Tourismusbranche sind derzeit hunderte Stellen zu vergeben. Andermatt hat sich darum ein unkonventionelles Rekrutierungsverfahren einfallen lassen. Angelika Gruber

Janine Imgrüth informiert sich über Jobmöglichkeiten im Gastrobereich. Rund 14 Minuten dauert die Gondelfahrt. Foto: Silas Zindel

So viel los ist im Sommer hier selten. An der Mittelstation der Gondel auf den Gütsch drängen sich an diesem Nachmittag Ende August mehrere Dutzend Leute. Ihr Wanderoutfit haben sie daheim gelassen, stattdessen tragen einige von ihnen Hemd und Jacket. In der Luft liegt ein Hauch von Nervosität. Die Frauen und Männer treten keine normale Bergfahrt an, sondern stehen vor einem Bewerbungsgespräch – in der Gondel.