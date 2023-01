Kleine Handgriffe, grosse Wirkung – 14 Küchenhacks für daheim Schon mal Fischfilets mit Cornflakes paniert? Oder Pommes frites auf dem Gitter gebacken? Diese und mehr Tricks verfeinern Ihre Küche. Daniel Böniger

Gemüse verschieden schneiden

Würfeli oder Stifte? Erst nachdenken, dann Gemüse zerkleinern. Foto: Getty Images

Die Idee wurde von einem Hortleiter inspiriert: Der Randensalat sei bei Schülerinnen und Schülern beliebter, wenn er die tiefrote Knolle in Scheiben schneide statt in Würfel. Dieser Grundgedanke lässt sich auch auf andere Gemüse übertragen. Wer rohe Zucchetti für den Salat braucht, macht vielleicht lieber knackige Stifte statt labbrige Scheiben. Zwiebelringe machen sich im Salat besser, gehackte Zwiebeln in der Sauce … Schon mal überlegt, wie viele Arten es gibt, um ein Rüebli zu zerteilen?