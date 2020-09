Vor den Wahlen in Lauenen – 14 Kandidierende stehen nach der Vorwahl fest In der Gemeinde gabs letzten Sonntag Vorwahlen. Für die definitiven Wahlen voraussichtlich am 21. November sind nun 14 Kandidierende bekannt. Svend Peternell

Nach den Vorwahlen sind es 14 Kandidatinnen und Kandidaten, die zu den Lauener Gemeinderatswahlen antreten. Hier die Gemeindeverwaltung. Foto: Svend Peternell

In der Gemeinde Lauenen kennt man das Vorwahlsystem. Letzten Sonntag konnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Nachfolge der vier austretenden Gemeinderäte Martin Annen, Philipp Brand, Ueli Reichenbach und Bruno Ryter in die Wege leiten. Und zwar so, dass sie auf den Wahlzetteln pro Sitz drei Namen von Kandidaten auflisten durften.