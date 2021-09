Mit Velo verunfallt – 14-Jähriger bei Kollision mit Auto schwer verletzt In Aarberg ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Velo und einem Auto gekommen. Der jugendliche Velolenker ist dabei schwer verletzt worden.

Am Freitagnachmittag um 15.05 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern zu einem Unfall am Hans-Müller-Weg in Aarberg auf Höhe des Parkplatzes Storzmatte gerufen. Ein 14-Jähriger wollte sich mit dem Velo vom Parkplatz Storzmatte in den Verkehr auf dem Hans-Müller-Weg einreihen, als es aus noch zu klärenden Gründen zur seitlichen Kollision mit einem Auto kam, das von der Holzbrücke in Richtung Primarschulhaus unterwegs war.

Der Velolenker stürzte dabei und wurde schwer verletzt. Er wurde mit der Ambulanz zum Fussballplatz Aarberg transportiert und von dort aus mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Zur Klärung der Umstände und des Hergangs des Unfalls sind durch die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen worden.

sih/pkb

