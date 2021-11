Die besten Tech-Gadgets – 14 Geschenkideen für Weihnachten Technik zu verschenken, kommt immer gut an – ausser man erwischt etwas Unbrauchbares oder einen Ladenhüter. Mit den Tipps unserer Digitalredaktion passiert das nicht. Matthias Schüssler Rafael Zeier

Das sind perfekte Weihnachten – wenn jeder in der Familie mit seinen Gadgets vollauf zufrieden ist. Foto: Getty Images

Für handschriftliche Notizen im E-Book

Er hat einen grossen Bildschirm mit einer dimmbaren Beleuchtung, die in den Nachtstunden wärmer wird, um die Augen zu schonen. Er ist leicht und wasserfest und erlaubt es, Bücher im Hoch- oder Querformat zu lesen – natürlich mit wählbarer Schriftart und -grösse: An diesem E-Book-Reader von Kobo der neuesten Generation gibt es wirklich nichts auszusetzen – ausser, dass auf dem Gerät selbst nur der Store des Herstellers, in dem Fall Kobo.com, zum Kauf von Büchern zur Verfügung steht. Immerhin: Bücher, die man anderswo erworben hat, lassen sich via Dropbox-Cloud oder aber via USB auf das Gerät verfrachten.