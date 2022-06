Erneute Mahnwache in Bern – 13’350 Kerzen auf dem Bundesplatz für Corona-Todesopfer Auf dem Bundesplatz gedenkt die Corona-Mahnwache-Bewegung den an Covid-19 Verstorbenen. Und stellt Forderungen an die Politik.

Die Mahnwache von Freitagabend auf Bundesplatz lief unter dem Motto «Yes we care». Foto: Iris Andermatt

Die Corona-Mahnwache-Bewegung zündete am Freitagabend auf dem Bundesplatz 13'350 Kerzen an. Jede Kerze steht für einen Menschen, der seit Beginn der COVID-19 Pandemie in der Schweiz und Liechtenstein durch das Coronavirus sein Leben verloren hat. Die Corona-Mahnwache gedenkt damit dieser Opfer der Krise.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern die Politik zudem zu mehr Prävention auf, «damit sich das, was geschehen ist, nach Möglichkeit nie mehr wiederholt und die Menschen besser vor dem Virus geschützt werden», so die Verantwortlichen der Bewegung in einer Medienmitteilung. Es brauche eine Senkung und ein Tiefhalten der Fallzahlen, einen hohen Impfschutz, saubere Raumluft und ein detailliertes Varianten-Monitoring.

Eine Frau zündet auf dem Bundesplatz eine Kerze an. Foto: Iris Andermatt

Die Organisatoren wollen mit dem Anlass unter dem Motto «Yes we care» auch auf die Spätfolgen von Covid-19 und Long Covid, sowie auf besonders gefährdete Menschen aufmerksam machen. Und es sei auch ein Moment «um allen zu danken, die in dieser Pandemie bisher einen Einsatz leisteten, Maske trugen, sich impfen liessen oder Einschränkungen erduldeten, um sich und ihre Mitmenschen vor dem Virus zu schützen.» Ganz besonderer Dank gelte den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten.

Bereits seit Ende 2020 organisiert die Bewegung in der ganzen Schweiz solche Gedenkanlässe, dabei auch schon mehrfach auf dem Bundesplatz.

PD/flo

