Kontinuität dank Jalonen, Ruhe dank MacDonald

Wird Bern ein Titelkandidat bleiben?

Weshalb sollte es anders sein? Unser Ziel ist es, jedes Jahr den Titel zu gewinnen. Aber der Weg dorthin wird hart und härter. Das ist eine spannende Aufgabe für mich, für das Team, für den Club. Aber nun gilt mein Fokus der laufenden Saison. Sie kennen das Motto: Tag für Tag, Spiel für Spiel.

Sie werden im Januar 60 Jahre alt. Wie lange wird es den Trainer Jalonen noch geben?

Am Vormittag eine Verlängerung, am Nachmittag eine Verletzung, am Abend eine Verpflichtung: Der SC Bern hatte gestern ein Mitteilungsbedürfnis. Als Erstes bestätigte der Club, was seit Wochen klar gewesen war: Trainer Kari Jalonen bleibt in Bern. Der 59 Jahre alte Finne einigte sich mit den Verantwortlichen auf eine Verlängerung des Kontrakts bis Frühling 2021. «Bei uns laufen viele Verträge aus. Dies gibt uns die Möglichkeit, einen Umbruch vorzunehmen», sagt Sportchef Alex Chatelain. «Und wir sind der Überzeugung, dass die Erfolgsaussichten dabei grösser sind, wenn wir beim Trainer Stabilität haben.»

Jalonen bürgt in Bern seit 2016 für Stabilität und Erfolg. Wäre es nach dem Wunsch des Finnen gegangen, er hätte den Vertrag um zwei Saisons verlängert. Die Clubverantwortlichen präferierten ein Jahr und setzten sich durch. Von einem Misstrauensvotum will Chatelain nichts wissen. «Kari steht in seiner vierten Saison. Es ist sinnvoll, schauen wir künftig von Jahr zu Jahr, ob und wie es weitergehen soll.» Wird der Finne im Verlauf dieser Spielzeit nicht entlassen, steigt er zum SCB-Trainer mit der längsten Amtszeit seit Einführung des Playoff auf. Den Rekord hält Bill Gilligan mit vier Saisons (1988 bis 1992).

Hahn für den Hühnerstall

Auf die Meldung von Jalonens Verlängerung folgte die Nachricht vom Ausfall André Heims. Der Center zog sich gegen Lugano einen Bauchmuskelriss zu. Er fällt vier bis sechs Wochen aus. Heim wird der Equipe zweifelsfrei fehlen. Ihre grösste Bau­stelle aber befindet sich in der Abwehr. Werden die Berner unter Druck gesetzt, geht ihnen die Ruhe ab. Verteidiger Eric Blum sagte am Freitag: «Dann irren wir wie blinde Hühner herum.»