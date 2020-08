Ziegen- und Bockmarkt Diemtigtal – 130 Böcke, aber wegen Corona keine Ziegen Auf dem grossen Areal in Oey-Diemtigen gab es am 112. Ziegen- und Bockmarkt viel Freiraum, um die Vorsichtsmassnahmen zu beachten. Wie viele Tiere gehandelt wurden, sei schwierig zu sagen, aber die Stimmung war gut. Rösi Reichen

Familie Bieri, von links: Sarah, Gämsfarbiger Bock Cosmos, Melanie, Daniel und Theres. Foto: Rösi Reichen

Am 112. Ziegen- und Bockmarkt in Erlenbach war vieles anders als üblich. Der Präsident der Marktkommission, Ueli Knutti, erklärte: «Wegen einer Baustelle in Erlenbach fand der Anlass auf dem Schauplatz Wiler in Oey-Diemtigen statt, aus Kapazitätsgründen nur mit Böcken. Nächstes Jahr wieder am angestammten Standort.»