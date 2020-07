Bei Kontrollen im Seeland – 13 Tuner angezeigt, sieben Autos beschlagnahmt Am Dienstagabend hat die Polizei im Grossraum Biel/Lyss mehr als ein Dutzend Autofahrer angehalten, die unnötig Lärm verursacht haben.

Die Autos wurden im Verkehrsprüfzentrum Orpund genauer untersucht. (Symbolbild) Foto: iStock

Am Dienstag hat die Kantonspolizei Bern zwischen 16 und 22 Uhr im Grossraum Biel/Lyss Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus standen dabei insbesondere Fahrzeuge, die durch das Verursachen von Lärm auffielen und bei denen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen bestand.

Im Zuge dieser Kontrollen wurde mehr als ein Dutzend Autos angehalten. Die meisten wurden für weitere Abklärungen zum Verkehrsprüfzentrum in Orpund begleitet. Bei sieben Fahrzeugen wurden unerlaubte Abänderungen an der Auspuffanlage festgestellt. Die entsprechenden Autos wurden sichergestellt. In fünf weiteren Fällen wurden unzulässige Veränderungen und Anbauten an Chassis, Fahrwerk, Felgen oder Lichtanlagen des Fahrzeugs festgestellt.

Insgesamt wurden 13 Lenker wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht.

( mb / pd )