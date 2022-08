In der Nähe von Pattaya – 13 Tote bei Feuer in thailändischem Nachtclub In einem Nachtclub in der thailändischen Provinz Chonburi brannte es. Die Feuerwehr brauchte drei Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Bei einem Feuer in einem Nachtclub in Thailand sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. 40 weitere Menschen wurden bei dem Brand im Club Mountain B im Bezirk Sattahip in der Provinz Chonburi verletzt, wie ein Vertreter der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach brach der Brand gegen 01.00 Uhr Nachts aus.

Von den Rettungsdiensten veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten, wie Menschen schreiend und mit brennenden Kleidern aus dem Club rannten. Die Feuerwehr brauchte rund drei Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Bezirk Sattahip liegt rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Bangkok und 30 Kilometer südlich von Pattaya.

In Thailand gibt es immer wieder Kritik an den laxen Sicherheitsvorkehrungen in Bars und Nachtclubs. In der Silvesternacht 2008/09 starben bei einem Brand im Santika-Club in Bangkok 67 Menschen.





