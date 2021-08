Kollision mit Auto in Biel – 13-jähriger Velofahrer bei Unfall verletzt Am frühen Freitagabend ist es in Biel zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Ein Junge wurde dabei verletzt.

Ein 13-jähriger Velofahrer ist am frühen Freitagabend bei der Kollision mit einem Auto in Biel verletzt worden. Er wurde zunächst durch Drittpersonen betreut und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Zu dem Unfall kam es um 17.50 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Gemäss aktuellen Erkenntnissen sei ein 20-jähriger Autofahrer auf dem Beundenweg in Richtung Längholzwald unterwegs gewesen, Dabei sei es aus ungeklärten Gründen bei der Verzweigung mit dem Dahlienweg zur Kollision mit dem Velofahrer gekommen. Der 13-Jährige sei in der Folge zu Boden gestürzt und habe sich dabei verletzt. Wegen des Einsatzes sei der Beundenweg während zwei Stunden gesperrt worden.

pd/ske

