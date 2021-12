Übergriffiges Casting – 13 Frauen gegen einen Schweizer Regisseur Die Aargauerin Aileen Lakatos nahm an einem Casting teil, an dem es zu Übergriffen kam. Und kämpft dagegen, dass die entstandenen Aufnahmen verwendet werden. Pascal Blum

Die Auseinandersetzung mit Übergriffen stehe in der Schweiz noch am Anfang, sagt Aileen Lakatos. Das Human Rights Film Festival zeigt jetzt eine Doku über ihren Fall. Foto: Urs Jaudas

2015, in der Zeitrechnung befinden wir uns vor dem Fall Harvey Weinstein. Aileen Lakatos ist gerade 19 Jahre alt geworden und nimmt in der Schweiz an einem Casting für ein Filmprojekt teil. Die Aargauerin belegt zu dieser Zeit Theater- und Tanzkurse an einer Fachmaturitätsschule.

Im Raum, in dem das Vorsprechen stattfindet, sitzen mehrere Leute, in der Mitte steht eine Kamera. Lakatos wird gebeten, nah ans Objektiv heranzutreten und ihren Text zu sprechen. Easy, denkt sie, kenne ich vom Theater. Es kommt anders.

«The Case You» heisst der Dokumentarfilm, der die Ereignisse von 2015 thematisiert. Die Vorsprechen fanden in der Schweiz und in Deutschland statt, durchgeführt von einer Schweizer Produktionsfirma und einem Schweizer Regisseur. Lakatos und vier weitere Frauen spielen das Casting aus dem Gedächtnis nach oder erzählen, was ihnen widerfahren ist. Es fällt ihnen nicht leicht.