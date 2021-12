Porsche Vision GT – 1292 PS für die Playstation Bereits über 30 Vision GT wurden von diversen Autoherstellern für die Rennsimulation Gran Turismo entworfen. Jetzt hat auch Porsche seinen ersten Pixel-Renner vorgestellt.

Sieht extrem echt aus: Der Porsche Vision GT für die Rennsimulation Gran Turismo 7. Fotos: Porsche Fast 1300 PS soll der Antrieb des Porsche Vision GT zwischenzeitlich bereitstellen können. Der Porsche Vision GT verzichtet auf Türen. Einstieg gewährt eine nach oben öffnende Kuppel. 1 / 6

Im Frühjahr 2022 wird Porsche in Sachen E-Mobilität kräftig aufs Tempo drücken. Dann will der Sportwagenhersteller zum ersten Mal einen fast 1300 PS starken Vision GT in der Rennsimulation Gran Turismo 7 von der Leine lassen. Fahren lässt sich der sportliche Stromer also nur virtuell. Dennoch soll der Pixel-Bolide auch Einblicke auf die künftige Formensprache des Sportwagenherstellers gewähren.

Designchef Michael Maurer bezeichnet den Vision GT jedenfalls als «Weiterentwicklung unserer klar definierten Porsche-Design-DNA». Die Flunder zeigt dabei ein beeindruckend sportliches Höhen-Breiten-Verhältnis sowie eine Front mit minimalistischen Scheinwerfereinheiten, die denen des Serienmodells Taycan ähneln. Auch die durchgehende Heckleuchte kennt man unter anderem vom Taycan. Die Leuchten verweisen einerseits auf den elektrischen Antrieb, sie könnten andererseits ein vermutlich bald anstehendes Facelift des Taycan vorwegnehmen.

Bei der Motorisierung lässt Porsche die Muskeln spielen. Virtuell 820 kW/1115 PS stellt der Allradantrieb grundsätzlich bereit, eine Overboost-Funktion erlaubt zudem ein kurzweiliges Anheben auf 950 kW/1292 PS. Damit soll der Sprint auf Tempo 100 in nur 2,1 Sekunden sowie auf Tempo 200 in 5,4 Sekunden möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 350 km/h. Die 87 kWh grosse Batterie reicht laut Porsche für 500 Kilometer nach WLTP-Protokoll.

Den Innenraum des Flitzers hat Porsche bis ins kleinste Detail und zudem in sehr realistisch wirkender Weise durchgestylt. Im rennsportlich gestalteten Cockpit kommen viel Carbon und Titan zum Einsatz. Highlight ist ein gebogenes Hologramm-Display, das hinterm Lenkrad frei schwebende Rundinstrumente anzeigt. Live wird man den Porsche Vision GT auf Gran Turismo 7 ab dem 4. März erleben können. Das Spiel wird dann für die Playstation der Generationen 4 und 5 zum Download bereitstehen. (sp-x)

Fehler gefunden?Jetzt melden.