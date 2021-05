Energie im Kanton Bern – 126 Berner Gemeinden gegen die Strompreise der BKW Sind die Strompreise der BKW zu hoch? 126 Berner Gemeinden sind jedenfalls dieser Meinung und gehen gemeinsam dagegen vor. Das Energieunternehmen wehrt sich gegen die Vorwürfe. Claudius Jezella

Die BKW erneuert ihre Netzinfrastruktur im Berner Oberland. Foto: PD

«Mit durchschnittlich 24,8 Rappen bezahlen Privathaushalte und Gewerbebetriebe in den Kantonen Bern und Jura schweizweit mit Abstand am meisten für den Strom.» So steht es in einer Mitteilung der Gemeinde Wimmis.

Betroffen seien alle Gemeinden, welche die Stromversorgung der BKW übertragen hätten, schreiben die Verantwortlichen um Gemeinderatspräsidentin Barbara Josi (SVP) weiter und beziehen sich dabei auf eine Veröffentlichung dieser Zeitung vom 25. Januar. Damals waren in einer interaktiven Karte die Strompreise aller Schweizer Gemeinden aufgeführt.