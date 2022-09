Schützenjubiläum im Diemtigtal – 125 Jahre und vermutlich sogar noch älter Die Schützengesellschaft Zwischenflüh-Schwenden feiert an zwei Wochenenden mit einem Jubiläumsschiessen den stattlichen 125. Geburtstag. Doch die Anfänge reichen weiter zurück. Fritz Leuzinger

Vereinspräsident Andreas Regez und OK-Präsident Jakob Wampfler zeigen das einzige noch vorhandene Urdokument für ein Frey-Schiessen. Foto: Fritz Leuzinger

«Unsere Schützengesellschaft ist viel älter als 125 Jahre.» Davon ist Andreas Regez überzeugt und hat auch eine Erklärung parat: «Ein silberner Ehrenpokal des Kantonalen Schützenfestes von 1877 in Thun ist ein Zeitzeuge davon.» Sei’s drum. Auf der alten Vereinsfahne der Schützengesellschaft Zwischenflüh-Schwenden, der Regez seit 2012 als Präsident vorsteht, ist das Jahr 1897 als Gründungsdatum angegeben, und so feiert der Verein in diesen Tagen also offiziell sein 125-Jahr-Jubiläum. Die neue Fahne wurde übrigens zum 100-jährigen Vereinsbestehen angeschafft.