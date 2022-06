Petitionsübergabe in Thun – 1200 Unterstützer für sichere Schulstrasse Die Petition für Tempo 30 in der Schulstrasse hat viele Unterstützer gefunden.

Matthias Zaugg (links) übergibt eine Petition in einer Schachtel mit rund 1200 Unterschriften an Stadtschreiber Bruno Huwyler. Foto: Patric Spahni

Am Dienstagnachmittag wurde die Petition «Sichere Verkehrswege, hohe Lebensqualität – Tempo 30» bei Stadtschreiber Bruno Huwyler eingereicht. Rund 1200 Anwohner und Benutzer der Schulstrasse in Thun haben das Anliegen laut Initiant Matthias Zaugg mit ihrer Unterschrift unterstützt und erwarteten von der Stadt Thun konkrete Schritte. Hintergrund der Petition seien «etliche verkehrstechnische Schwachstellen der Schulstrasse»: unter anderem mangelnde Verträglichkeit Siedlung und Verkehr, Temporegime im Schulbereich, so Zaugg.

PD

