Wahlen in Steffisburg – 120 wollen am 27. November ins Parlament Der Gemeindepräsident ist unbestritten, alle Bisherigen wollen in den Gemeinderat und 120 wollen ins Parlament: Die wichtigsten Fakten zu den Gemeindewahlen 2022. Marco Zysset

Der Bahnhof Steffisburg, Burgergut, Blickrichtung Dorf und Zulgtal. Das Dorf wählt am 27. November ein neues Parlament und eine neue Regierung. Foto: Christoph Gerber

28 Personen – darunter alle Bisherigen – treten am 27. November zur Wahl in den Gemeinderat von Steffisburg an und wollen einen der 7 Sitze erobern. Vor vier Jahren traten 30 Personen zur Wahl an. Reto Jakob (SVP) ist als Gemeindepräsident nicht bestritten; bis zum Eingabeschluss am Montagabend wurde keine weitere Kandidatur angemeldet. Jakob wurde im Oktober 2021 zum Nachfolger von Jürg Marti gewählt und trat das Amt Anfang dieses Jahres an.