Unfall in Spiegel bei Bern – 12-jähriger Trottinettfahrer auf Fussgängerstreifen angefahren Als ein Junge am Montagnachmittag einen Fussgängerstreifen überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Hier wurde der Trottinettfahrer angerfahren und verletzt. Foto: Screenshot/Google Streetview

Am Montagnachmittag wurde in Spiegel bei Bern (Gemeinde Köniz) ein Junge kurz nach 14 Uhr von einem Auto erfasst und verletzt. Offenbar war der 12-Jährige gerade daran, die Spiegelstrasse auf einem Fussgängerstreifen auf Höhe des Gebäudes Nummer 74 mit seinem Trottinett zu überqueren, als ein Autolenker auf der Spiegelstrasse von Wabern herkommend in Richtung Köniz fuhr.

Aus ungeklärten Gründen wurde der Junge vm Auto erfasst, stürzte und wurde verletzt. Ein Ambulanzteam brachte ihn anschliessend ins Spital. Entsprechende Ermittlungen laufen.

chh/pd