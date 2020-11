Beim Überholen eines Lastwagens – 12-jährige Velofahrerin bei Frontalkollision verletzt Am Freitagnachmittag ist es in Detligen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Die Velofahrerin wurde verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Kurz vor 14.30 Uhr kam es am Freitagnachmittag auf der Hauptstrasse in Detligen zu einem Unfall: Eine Velolenkerin war hinter einem Lastwagen von Frieswil herkommend in Richtung Detligen unterwegs. Als sie auf Höhe der Hausnummer 44 nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem aus entgegengesetzter Richtung kommenden Auto.

Die 12-Jährige wurde beim Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Verkehr auf der Hauptstrasse wurde kurzzeitig wechselseitig geführt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagvormittag berichtete.

chh/pd