Umfrage im Kanton Bern ergibt – 12- bis 17-Jährige trinken mehr Alkohol Laut dem Blauen Kreuz trinken und rauchen die Jugendlichen während der Pandemie mehr. Die Berner Gesundheit sieht das Problem anderswo. Renate Weber

Ist Corona schuld? Jugendliche haben laut einer Umfrage während der Pandemie mehr Alkohol getrunken als vorher. Foto: Valérie Chételat

Letztes Jahr tranken doppelt so viele Jugendliche monatlich Alkohol wie noch im Vorjahr. Also statt jeder Zwanzigste griff jeder Zehnte zur Flasche. Das jedenfalls geht aus einer Umfrage im Kanton Bern hervor, die das Blaue Kreuz 2020 bei 974 Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren durchgeführt hat. Ein ähnliches Bild zeichnet die Fachstelle für Suchtprävention beim Tabakkonsum: 6,6 Prozent der Befragten geben an, zumindest monatlich zur Zigarette oder zur Shisha zu greifen. 2019 waren es noch 3,5 Prozent.

Auch gesteigert hat sich der Konsum von Schnupftabak oder Snus-Beutel, von 4,6 auf 7,7 Prozent. Als Grund für die gestiegenen Umfragewerte gibt das Blaue Kreuz wenig überraschend die Covid-Krise an. In der Mitteilung wird Subteamleiter Markus Wildermuth zitiert: «Wir gehen davon aus, dass die Covid-19-Krise nicht spurlos an den Kindern und Jugendlichen vorbeigeht. Gerade wenn die familiäre Situation, etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit oder unsicheren Perspektiven, instabiler wird, kann dies auch Auswirkungen auf den Substanzkonsum haben.»