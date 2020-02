«Wenn mich keiner bald holt, sterbe ich»

Nach drei Tagen wacht Wortmann aus dem Koma auf. Er schaut an sich hinunter und sieht überall Metallstreben, Gips und Schläuche. Er testet, ob sich Finger und Zehen bewegen lassen und ist erleichtert – es geht. Aber ein Arm ist gelähmt. Er hat keine Stimme und kann nicht sprechen. Die Diagnose ist ein Schock:

Linkes Schulterblatt gebrochen

Gebrochene Halswirbel (C6/C7)

Gebrochener rechter Oberarm

Offener Trümmerbruch im Handgelenk

Beide Unterarme gebrochen

Linker Daumen gebrochen

Kleiner Finger gebrochen

Kreuzbein gebrochen

Trümmerbruch im Schienbein

Wadenbeinbruch

Fersenbeinbruch

Schulter ausgerenkt

Verletzung eines Nervs am Hals (deshalb keine Stimme).

Eineinhalb Jahre nach der Diagnose arbeitet Wortmann immer noch daran, sich ins Leben zurückzukämpfen. Auf dem Sofa seiner Wohnung liegt eine Schiene, damit trainiert er passiv die Beugung des rechten Beins, die noch immer sehr eingeschränkt ist. An der Wand lehnen Krücken, er braucht sie zum Glück nicht mehr so oft. Sein Pullover trägt den Schriftzug «Willpower». Willenskraft, es liest sich wie sein Lebensmotto. Tim Wortmann ist 36 Jahre alt, sieht aber viel jünger aus: ein dünner Typ mit dunklen Haaren und dunklen Augen, 1,78 Meter gross, 68 Kilo leicht, in den ersten Monaten nach dem Unfall waren es zeitweise nur noch knapp 60 Kilo.

Wortmann erzählt mit ruhiger Stimme von den dramatischen Ereignissen im Sommer 2018, die sein Leben komplett verändert haben. Er spricht nicht wie ein bayerischer Bergfex, er stammt aus Herford, kam 2016 nach Bad Tölz. Vor seinem Sturz arbeitete der Sportwissenschaftler als Trainer in einem Gesundheitsresort am Tegernsee. Es kam oft vor, dass er von seinem Wohnort über den Rechelkopf bis zum Arbeitsplatz in Marienstein rannte, 16 Kilometer. Bewegung war immer ein Hauptbestandteil seines Lebens. Früher spielte er Handball, seine Bestzeit beim Marathon liegt bei 2,30 Stunden. 2013 entdeckte er Ultrarunning in den Bergen für sich und belegte beim ersten Wettkampf gleich den fünften Platz. Er trainierte wie besessen, absolvierte pro Woche 120 bis 250 Kilometer und bis zu 15'000 Höhenmeter. Die Zeit vor dem Absturz seien die schönsten Wochen gewesen, die er je in den Bergen hatte, sagt er im Nachhinein. Er sagt aber auch: «Ich habe die Tendenz, Dinge zu übertreiben.»

Wortmann denkt wieder und wieder über die verhängnisvollen Minuten vor dem Sturz nach.

Am Tag, als Tim Wortmann abstürzte, trainierte er für den «Tor de Géants», einen 330 Kilometer langen Ultralauf in den Bergen rund um das Aostatal. Die Schnellsten schaffen diese Strecke in weniger als 70 Stunden. Wortmann gehörte bis 2018 zu den weltbesten Ultraläufern. 2017 hatte er den Adamello Ultratrail gewonnen, im Sommer 2018 wäre er in der Form seines Lebens gewesen, hätte er nicht zu Jahresbeginn einen Bänderriss erlitten. Umso knapper war die Zeit fürs Training vor dem Wettkampf, es blieben ihm nur vier Wochen, um auf den Punkt fit zu werden. Ultralaufen war alles für ihn: «Es gab meinem Leben Sinn, es war meine Leidenschaft.» Alleine auf einem Gipfel zu stehen, das vermittelte ihm das Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit und Stärke. Der Absturz hat dieses Gefühl jäh zerstört. Fast schlimmer als all die Brüche sind für Wortmann die psychischen Konsequenzen: «Seit dem Unfall frage ich mich: Kann ich jemals wieder so glücklich und frei sein?»

Gibt es einen Grund?

Während der Reha denkt Tim Wortmann wieder und wieder über die verhängnisvollen Minuten vor dem Sturz nach. Welche Fehler hat er gemacht? Hätte er bei dem letzten Steinmandl vor dem Latschen-Dickicht links gehen müssen oder rechts? Es kommt ihm so vor, als habe es Zeichen gegeben, die ihm aus heutiger Sicht geradezu grotesk erscheinen. Einer Freundin schickte er Gipfelfotos per Whatsapp, der Text zu einem Bild lautete: «Should I stay or should I go?», das andere war beschriftet mit: «Dancing on the edge.» Auf der Bettlerkarspitze begegnete er einem Bergsteiger, zu dem er im Scherz sagte: «Runter kommt man immer irgendwie!» Auf einem Kreuz sass eine Alpendohle. «Über diese Vögel sagt man, sie verkörpern die Seelen abgestürzter Bergsteiger», sagt Tim Wortmann, der beim Anblick des Vogels an Basti Haag denken musste, einen befreundeten Extrembergsteiger, der 2014 im Himalaja in einer Lawine gestorben war. Später kam er an einem Schild vorbei, auf dem gross die Nummer der Bergrettung stand: 140. An diese Ziffern konnte er sich im entscheidenden Moment erinnern.