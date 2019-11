Welten entdecken – auf eigene Faust

So habe ich etwa in Nepal ein geführtes Trekking gemacht, im Yosemite-Nationalpark Rangervorträgen gelauscht, auf Bali Umweltorganisationen besucht und mich im Touristenshuttlebus in Australien der Great Ocean Road entlangfahren lassen. Ich muss mich dann nicht um Transport, Eintritte oder Infos kümmern, habe quasi einen freien Tag und kann gleichzeitig mein Bedürfnis nach sozialem Austausch stillen.

Ich widme mich jeder Aktivität, die ich machen würde, wenn ich in einer Gruppe unterwegs wäre.

Bleibt noch die Langeweile, sei es während langer Busfahrten, sei es an Abenden im Hotel. Ich lese gern und viel und habe meistens zwei bis drei Bücher dabei, einen Reiseführer und eine oder zwei Zeitungen und Magazine. Die meisten anderen Soloreisenden, die ich treffe, haben E-Reader. Auch nutze ich freie Zeit für Weiterbildung: Es gibt von vielen Universitäten Onlinekurse in allen Fachbereichen, es gibt Sprachlern-Apps, es gibt Podcasts. Zudem gehe ich ins Kino, an Konzerte, ins Theater, ins Museum und widme mich auch sonst jeder Aktivität, die ich machen würde, wenn ich in einer Gruppe unterwegs wäre. Mit dem Unterschied, dass ich meine Zeit ganz uneingeschränkt selbst einteilen kann, in meinem eigenen Tempo reisen, erfahren, erleben darf.

Ich bin schon zwei Stunden durch die Wüste zu einem Nationalpark gefahren, nur um dort zwei Stunden zu wandern und dann zurückzufahren. Ich bin eineinhalb Stunden zu einem Hindu-Tempel spaziert, und habe dann doch nur fünf Minuten dort verbracht. Und ich bin drei Tage nordwärts gefahren, um auf einer windigen Klippe im Regen den Wellen zuschauen zu können. Und hier stehe ich nun; geniesse die Wucht der Natur und die Zeitlosigkeit dieses Augenblicks und das Versinken und Kleinwerden in dieser unendlichen, wilden, menschenleeren Landschaft.