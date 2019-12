Was kommt nach der Pille?

«Wir tun alles dafür, in der richtigen Qualität zu produzieren», sagt Schubert. Das erwarte Bayer: «Qualität und Zuverlässigkeit». Alles, was im Werk in Weimar ankommt, wird zunächst geprüft: die Wirkstoffe, die Hilfsstoffe, die Verpackungen. Dann werden die Tabletten in Form gepresst. Zuerst werden Wirkstoffe mit Hilfsstoffen wie Maisstärke, Laktose oder Zucker zu Granulaten verarbeitet. In einer Tonne Fertigprodukt steckt etwa ein Kilo Wirkstoff. «Die Kunst ist, dass in jeder Tablette, die man presst, die gleiche Menge Wirkstoff steckt», sagt Schubert.

Ungewollte Schwangerschaften

Mit einer besseren Verhütung würde die Lebensqualität von Millionen Frauen steigen, sowohl in Industrie- als auch Entwicklungsländern. Die klassische Antibabypille ist zwar nach der Hormonspirale das verlässlichste Verhütungsmittel, aber sie ist bei Weitem nicht perfekt. Start-ups suchen nach neuen Methoden der Verhütung. Ein mühsames Geschäft.

Für keinen Wirkstoff der Pillen, die Bayer produziert, besteht noch Patentschutz. Neue Produkte mit neuen Wirkstoffen gibt es nicht. «Die Forschung von Antibabypillen ist ausgereizt», sagt Schubert. Aber Bayer investiere in das Werk. «Es ist ein lohnendes Geschäft, wenn auch umkämpft. Und eins mit Zukunft.» Der Markt ist riesig, die Weltbevölkerung wächst. «Wir haben so viele verschiedene Wirkstoffkombinationen, Dosierungen, Darreichungsformen und Einnahmeschemata durcherforscht wie kein anderes Unternehmen», sagt eine Sprecherin. «Wir glauben, dass es sehr schwer sein wird, ein besseres Produkt bei der Pille zu schaffen.» Bayer sehe aber einen wachsenden Bedarf an der lang wirksamen, sehr sicheren und noch dazu reversiblen Verhütung mit der Hormonspirale.

Natürliche Verhütung setzt ein sehr geregeltes Leben voraus – und an vielen Tagen des Monats Verzicht auf Sex.

Neben den grossen Pharmakonzernen ist kaum Platz für Start-ups und kleineren Pharmafirmen. Was fehlt ist vor allem Geld. Fast alle der ohnehin wenigen neuen Konkurrenten arbeiten entweder an alternativen Hormonpräparaten oder an «natürlicher Verhütung». Medincell aus Frankreich, 130 Mitarbeiter, entwickelt ein Hormonpräparat, das man sich spritzen kann und das dann sechs Monate lang Schwangerschaften verhindert. Es soll auch in Entwicklungsländern zum Einsatz kommen.

Das US-Unternehmen Lyndra Therapeutics hat eine Pille in Kapselform entwickelt, die man nur einmal im Monat einnehmen muss und die nach und nach die Wirkstoffe abgibt. Trackle aus Bonn hat ein Thermometer im Tampon-Format entwickelt, das mit dem Smartphone seiner Trägerin kommuniziert und es so leichter macht, zu erfahren, an welchen Tagen man fruchtbar ist. Das schwedische Start-up Natural Cycles setzt ebenfalls auf Temperaturmessung und App. Allerdings geriet es 2018 in die Kritik, nachdem Dutzende Frauen schwanger geworden waren, obwohl sie sich an die Bedienungsanleitung gehalten hatten. Natürliche Verhütung setzt ein sehr geregeltes Leben voraus - und an vielen Tagen des Monats Verzicht auf Sex.