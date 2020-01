«Es geht um Gerechtigkeit»

DiCaprio? Lebt der denn selber wirklich nachhaltig?

Natürlich nicht. Aber er hat gerade seinen zweiten Film über den Klimawandel gedreht.

Ist es nicht eines der Probleme, dass die Politiker, Wissenschaftlerinnen und Promis den Wandel gar nicht leben, den sie predigen? Da denkt sich doch der unbefangene Zuhörer: So ernst kann es nicht sein.

Da sind wir wieder beim Kulturmodell. Ich sehe das auch bei meinen Studentinnen und Studenten. Was für meine Generation das Auto oder das Motorrad war, ist für die junge Generation das Reisen. Das ist Statuskonsum. Die können noch so vegan und autofrei sein – bei der mehrfachen Fernreise pro Jahr hört der Spass auf. Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch eine permanente Erhöhung von Weltreichweite aus, wie es der Soziologe Hartmut Rosa formuliert hat. Das erzeugt einen Sog, daran will jeder teilnehmen.

Wie kann das sein, wo wir doch dank digitaler Kommunikation mit der ganzen Welt in Kontakt sind wie nie zuvor?

Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich selber kein Reisefreak bin. Aber dieses Muster, dieser expansive Gebrauch von Welt ist epochenspezifisch, und solange er mit Statusgewinn verbunden ist, wird sich daran nicht viel ändern.

Bedient sich Greta, wenn sie «I want you to panic!» sagt, nicht auch jener Katastrophenrhetorik, die Sie vorhin gegeisselt haben?

Das ist nur eine Seite. Sie sagt ja auch: «How dare you!»

Und das ist besser?

Ja. Ich bin ganz angetan von den Fridays for Future, die machen vieles richtig. Zunächst einmal sind es Kinder, was den Vorteil hat, dass sie einen gewissen Welpenschutz geniessen. Sie tragen das Thema in die Familien hinein. Sie berufen sich auf die Wissenschaft, was strategisch sehr geschickt ist. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Gerechtigkeitsschiene. «How dare you!» Wie könnt ihr es wagen, meine Zukunft zu stehlen! Es geht letztlich um Generationengerechtigkeit. Von da kommt der entscheidende Impuls.

Ist das erfolgversprechend?

Ja. Historisch waren alle erfolgreichen sozialen Bewegungen vom Thema Gerechtigkeit getragen. Ich habe die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen neulich erlebt, als wir bei einem prominenten Politiker zu Besuch waren. In der Runde befand sich auch eine Fridays-for-Future-Aktivistin, und sie wurde gefragt, was sie sich denn von dem Politiker wünsche. Und sie hat geantwortet: «Das ist absurd. Ich will mir von Ihnen nichts wünschen. Ich bin neunzehn Jahre alt und muss mir Gedanken darüber machen, ob ich mal ein Kind in die Welt setze oder nicht. Das sind Fragestellungen, die Ihre Generation mir aufnötigt, und das finde ich unverschämt.» Da haben wir alle etwas kariert dreingeschaut.

Aber geht denn nicht alles viel zu langsam? Die Proteste dauern schon mehr als ein Jahr. Nun gewinnen zwar die Grünen die Wahlen, aber wir konsumieren munter weiter, und gerade die Generation Greta fliegt mehr als jede andere.

Ein Jahr ist kein Zeitraum. Als Sozialwissenschaftler würde ich sagen: Was die Jugendbewegung in diesem Jahr erreicht hat – nicht auf der Ebene faktischen Handelns, aber in der Erzeugung von Aufmerksamkeit –, ist ungeheuerlich: Am 20. September 2019 gingen in Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf die Strasse – mehr als zehn Prozent der jungen Generation. Ich kenne keine soziale Bewegung, die etwas Vergleichbares geschafft hätte, auch nicht die 68er oder die Ökobewegung. Gemessen an der totalen Apathie der Gesamtgesellschaft, sind sie wahnsinnig erfolgreich.

Was halten Sie von Extinction Rebellion?

Die finde ich ziemlich schwierig. Die Fridays for Future sind klug genug, nicht genau zu sagen, wie die CO 2 -Reduktion zu bewerkstelligen ist. Extinction Rebellion hingegen behauptet, es herrsche Notstand, man müsse die Parlamente entmächtigen und stattdessen Versammlungen mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern installieren. Ich hatte viel Kontakt zu diesen Leuten und habe sie stets gefragt: Wie kommt ihr auf die seltsame Idee, diese Bürgerräte würden Beschlüsse in eurem Sinne fällen? Das ist naiv, und es ist auch undemokratisch.

Sie sind ein Freund der Demokratie?

Unbedingt. An der parlamentarischen Demokratie würde ich keinesfalls etwas ändern. Sie hat die zivilisierteste Form von Gesellschaft hervorgebracht, die es je gegeben hat.

Die Idee, wir bräuchten einen guten Diktator nach chinesischem Modell, damit alles schneller vorwärtsgeht, ist ja nicht unpopulär.

Das ist totaler Quatsch. Erstens schützen wir das Klima ja nicht um des Klimas willen – wir schützen es, weil wir eine bestimmte Form von Zivilisation aufrechterhalten wollen, und dafür braucht es ein intaktes Klima. Wenn wir aber diese Form von Zivilisation von vornherein abschaffen, brauchen wir auch das Klima nicht zu schützen.

Und zweitens?

Es gibt keinen guten Diktator. Totalitäre Herrschaftssysteme sind starr. Auch der gute Diktator wird zu Gewalt greifen, wenn seine Herrschaft infrage steht. Demokratien hingegen sind flexibel, können auf veränderte Bedingungen reagieren, sich weiterentwickeln. Drittens finde ich den Verweis auf die Chinesen grundsätzlich fragwürdig. Die sind vielleicht gut in Elektroautos, und das findet man im Westen geil, weil man nicht vom Auto wegdenken kann. Aber sonst sehe ich keinen Fortschritt in China. Die chinesische Konsumrakete ist doch gerade erst am Abheben.