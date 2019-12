Diagnose: Trisomie 21

Wir haben nicht einen Moment darüber nachgedacht, abzutreiben. Eine Bekannte, sie hat auch ein Kind, sagte mir später: «Ich weiss nicht, ob ich es bei diesem Testresultat behalten hätte.» Ich finde, das muss jede Frau für sich ausmachen. Für uns galt: Ist das Kind lebensfähig, wollen wir es behalten.

«‹Nur Trisomie 21!›, war meine Reaktion. Und: ‹Ein Mädchen. Die wird stark, eine Powerfrau!›»Claudia Casanova, Mutter

Unsere Carmen entwickelt sich jedenfalls prächtig. Sie wuchs mit den Nachbarskindern auf, ging in die Waldspielgruppe, in die Kita, alle wollten mit ihr spielen. Sie war von Anfang an ein besonderes Kind, ein Sonnenschein.

Und dann bekamen wir vorletzten Sommer einen Brief von der Schulpflege: «Ihre Tochter kann den Regelkindergarten nur an drei Tagen besuchen. Für zwei Tage ist sie dispensiert. Begründung: Trisomie 21.» Das war Diskriminierung schwarz auf weiss.

Meine Tochter durfte nicht normal in den Chindsgi! Wir wehrten uns – und es klappte. Jetzt ist Carmen bereits im zweiten Jahr und gehört zu den «Grossen». Sie spielt Memory, Puzzle und kann auf dem iPad schon Buchstaben zu Wörtern sortieren. Sie hat jede Menge Gspänli, und die Kindergärtnerin und ihre Assistenz machen das super. Manchmal ist unsere Gesellschaft eben aufgeschlossener als die Behörden. Den Schulweg geht Carmen alleine. Darauf ist sie unglaublich stolz – und ich erst auf sie, mein Powermädchen!

CLAUDIA CASANOVA lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Lenzburg AG. Ihre Tochter Carmen, 6, hat das Downsyndrom.