Das grosse Schweigen brechen

2007 machte ich den ersten Film über meine Mutter, «The Last Card». Diesem wie ein Prolog vorausgegangen war, Jahre zuvor, unsere Entscheidung, miteinander Frieden zu schliessen. Damit konnten wir einen neuen Anfang machen. Damals hatte ich beschlossen, das Schweigen zu brechen, das unsere Familie beherrschte. In fünfzehn Jahren Psychoanalyse hatte ich nämlich begriffen, dass mich das Schweigen dazu verführte, vieles falsch zu interpretieren. In der Therapie hatte ich gelernt zuzuhören, anstatt jemanden zu verurteilen. Verstanden, woraus diese grosse Wut bei mir entstanden war. Bis dahin war es zwischen meiner Mutter und mir die Hölle gewesen. Ich litt, sobald ich öffentlich auftreten musste, unter einer Blockade im Rücken. Alles, was ich tat, tat ich nur, um Anerkennung zu kriegen.

Angefangen hatte mein Elend damit, dass meine Mutter, eine polnische Jüdin, als Folge ihrer Zeit im KZ an TBC erkrankte – ich steckte mich an und kam mit zwei Jahren zur Genesung in die Schweiz. Das waren dramatische Jahre für mich als Kind; es wurde zum Trauma, von ihr getrennt zu sein. Ich fragte mich als kleiner Junge immer wieder: Warum ich?

Mit zehn kam ich eines Tages geschockt aus der Schule; Klassenkameraden hatten gesagt, meine Brüder seien gar nicht meine Brüder! Meine Mutter sagte – wieder einmal – nichts, ausser: Geh zu deinen Brüdern, und frag sie! Es stellte sich heraus: Die zwei waren meine Halbbrüder, ihr Vater war in Auschwitz umgekommen. Mein Vater hatte das KZ Gurs überlebt, meine Mutter Auschwitz; sie fanden sich nach dem Krieg wieder.