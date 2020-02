Allein mit dem Dreigänger

Dass trotzdem die Zahl der Alleinessenden steigt, hat Spence zufolge damit zu tun, dass es einfach mehr Menschen gibt, die allein sind – und nun ein Smartphone haben. «Es lenkt uns davon ab, dass wir allein sind.» Viele scheuten sich trotzdem, allein essen zu gehen, sagt Spence. Weil wir einen Lokalbesuch nicht als reines Mittel der Nahrungszufuhr begreifen. Essen als sozialer Schmierstoff, das haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. So verwundert es kaum, dass wir erst lernen müssen, wie man allein essen geht.

Das Soloessen ist für Frauen immer noch härter als für Männer.

Ein guter Kompromiss für den Alleingang sind die Community Tables, eigentlich eine Erfindung der Sharing-Economy, erdacht für Gruppen in Grossfamilienstärke, die ihr Brot in möglichst viele Schalen tunken wollen. Sogar viele Spitzenköche setzen längst auf Konzepte mit nur einem Tisch, meist kann man von dort direkt in die Küche sehen. Die grösste Klippe des Alleinessens wird an so einem Gemeinschaftstisch elegant umschifft: wohin gucken, wenn man aufs Essen wartet oder die Rechnung? Ständig aufs Handy ist ja keine Lösung. In der Küche ist immer etwas los.

Keine schnelle Nummer



Wer allein isst und sich das gerade leisten kann, sollte es zelebrieren. Nach dem schönsten Tisch verlangen und ausstrahlen, dass das keine schnelle Nummer wird. Eine Flasche Wein ordern, das Menü, Dessert, Käse. Und bitte reservieren, dann weiss das Restaurant Bescheid und kann sich überlegen, was der beste Platz ist – oder Buchungsprobleme vortäuschen, wenn es keine Lust hat, Zweiertische an Singles zu vergeben. Das kommt vor, ist aber okay, wenn man da dann nicht isst. Man will sich ja willkommen fühlen und nicht nur geduldet.

In guten Restaurants werden Alleinspeisende nicht wie Schwerstpflegefälle behandelt, sondern wie Ehrengäste.

Eine andere Wahrheit ist: Das Soloessen ist für Frauen immer noch härter als für Männer. Im Reiseblog «Women on the Road» las ich sogar von einer Kriegsreporterin und einer Extrembergsteigerin, die es nie über sich bringen würden, allein essen zu gehen. Ich kann sie verstehen. Der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb erinnerte kürzlich daran, dass in den Fünfzigern eine allein speisende Frau schnell im Verdacht stand, Prostituierte zu sein. Einerseits ist das lange her. Andererseits: Wer als Frau schon mal versucht hat, um 23 Uhr an einer Hotelbar einen Snack zu bestellen, fühlt sich schnell wie in der Zeitmaschine.

Alleinessende sind Ehrengäste



Es gibt aber durchaus Restaurants, die exzellent sind im Umgang mit Alleinessern. Die schnell erkennen, ob man ein Gast ist, der auch gerne über das Wetter redet, oder ob man in Ruhe speisen möchte. Manche spüren sogar, wenn man ermuntert werden will. In einem Restaurant in Bern bat ich nach einem blöden Tag um einen Tisch in der Ecke, die freundliche Bedienung gab mir einen mitten im Raum: «Glaub mir, ist schöner.» Und so war es. Der Service schaffte es, ein dreistündiges Degustationsmenü mit ausführlichen, aber nie aufdringlichen Kommentaren zur kurzweiligen Rast zu machen.

In solchen Restaurants werden Alleinspeisende nicht wie Schwerstpflegefälle behandelt, sondern wie Ehrengäste. Das New Yorker Lokal Dirt Candy zum Beispiel serviert am Valentinstag ein Menü nur für Singles. In Amsterdam gab es das Eenmal, ein Pop-up-Restaurant nur mit Einzeltischen. Der «Gastronomie-Report» stellte soeben den Sieger des Wettbewerbs «Das Restaurant der Zukunft» vor. Gewonnen hatte das Konzept «Eremitage», bei dem Singles in Einzelboxen an einem langen Tisch sitzen, ähnlich wie in den südkoreanischen Honbap-Lokalen.

Das ist viel Zukunftsmusik. Bis die Zahl der Einzelreservierungen sich aus dem einstelligen Prozentbereich bewegt, wird es noch dauern. Und bis dahin kann man gewöhnungsbedürftige Erfahrungen machen – aber auch tolle.