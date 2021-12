Mahnwache auf dem Bundesplatz – 11’288 Kerzen für Covid-Opfer Die Corona-Mahnwache-Bewegung hat in der Nacht auf Mittwoch auf dem Bundesplatz 11’288 Kerzen angezündet. Jede steht für einen Menschen, der in der Pandemie sein Leben verloren hat. pd

Jede Kerze steht für einen Covid-Toten: Mahnwache in der Nacht auf Mittwoch auf dem Bundesplatz. Foto: Anthony Anex (Keystone-SDA)

Die Corona-Mahnwache-Bewegung gedenkt mit der Aktion den Opfern der Pandemie, schreibt sie in einem Communiqué. Gleichzeitig fordert sie einen deutlichen Kurswechsel in der Politik zum wirksamen Schutz der Menschen vor dem Virus. Die derzeitige Strategie des Bundesrats bedeute, menschliche Opfer in Kauf zu nehmen, solange es noch freie Intensivbetten habe, dies sei «menschenverachtend».

Ausserdem brauche es einen stärkeren Zusammenhalt in der gesamten Bevölkerung, um das Virus zu besiegen. Es sei wichtig, mit Ungeimpftem «das Gespräch zu suchen, ihre Vorbehalte zu verstehen und sie mit guten Argumenten zur Impfung zu motivieren».

