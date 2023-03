300 km Kanalisationsnetz – 110-Millionen-Kredit für Berner Abwasseranlagen kommt vors Volk Das Stadtberner Stimmvolk befindet im Juni über einen Rahmenkredit von 110 Millionen Franken für Arbeiten an den Abwasseranlagen in den kommenden zehn Jahren.

Die Stadt Bern will ihre Abwasseranlagen auf Vordermann bringen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Der Berner Stadtrat hat am Donnerstag die Vorlage über den 110-Millionen-Kredit für Arbeiten an den Abwasseranlagen in den nächsten 10 Jahren einstimmig verabschiedet.

Die Finanzierung erfolgt über die Sonderrechnung Stadtentwässerung. Diese wird ausschliesslich über Abwassergebühren gespeist. Die geplanten Massnahmen sollten laut Gemeinderat ohne Gebührenerhöhung finanziert werden können.

Zu den städtischen Abwasseranlagen zählen ein rund 300 Kilometer langes öffentliches Kanalisationsnetz sowie rund 400 Sonderbauwerke, beispielsweise Regenrückhaltebecken und Pumpwerke. Eine Bestandesaufnahme ergab, dass verschiedene Abwasseranlagen mangelhaft oder beschädigt sind.

Im September 2022 sprach der Stadtrat 6,7 Millionen Franken für die dringendsten Massnahmen. Mit dem Rahmenkredit, der nun vors Volk kommt, sollen die mittelfristigen Massnahmen finanziert werden. So sollen Kanalisationsleitungen erneuert, Regenbecken instand gestellt, Pumpwerke saniert und Abflusskapazitäten erhöht werden.

sda/sih

