Aus Sicherheitsgründen – 11 Bäume an der Thuner Mönchstrasse werden gefällt Weil sie zu nahe an den Starkstromleitungen der SBB stehen, muss die Stadt Thun am Mittwoch entlang der Mönchstrasse mehrere Bäume fällen. Sie werden durch Wildsträucher ersetzt.

Die Bäume entlang der Bahnlinie an der Mönchstrasse werden gefällt – sie stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Foto: PD/Stadt Thun

Mehrere Bäume an der Mönchstrasse in Thun stellen aufgrund ihrer Nähe zu den Starkstromleitungen der SBB ein Sicherheitsrisiko dar. «Der Funkensprung der Hochspannungsleitungen ist das Problem», schildert Markus Weibel, Leiter Stadtgrün. Besonders bei nassem Wetter könne dies zu gefährlichen Situationen führen. Vor allem weil die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht überall eingehalten werden, was auch eine sichere Baumpflege verunmögliche.

Zudem könnten umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste ganze Bahnstrecken ausser Betrieb setzen. Deshalb fällt die Stadt Thun in Zusammenarbeit mit den SBB am Mittwoch, 24. März, elf Bäume. Sie werden im Verlauf des Frühlings durch Wildsträucher ersetzt. «Das Thema wird mit den SBB schon länger besprochen», so Weibel. Die Arbeiten müssten nun rasch erledigt werden, bevor die Bäume richtig austreiben.

Weitere Arbeiten könnten 2022 folgen

Für Fussgängerinnen und Fussgänger kann es während der Arbeiten zu kurzen Wartezeiten kommen. Für Fahrräder und den motorisierten Verkehr bestehen Umfahrungsmöglichkeiten über die Mittlere Ringstrasse und die Niesenstrasse.



Stadtgrün wird Ende Jahr zusammen mit den SBB die Situation prüfen und wenn nötig weitere Fällungen für das Jahr 2022 planen.

pd/jzh