Spiezer Tourismusbilanz – 105’000 Logiernächte im 2020 Die Spiez Marketing AG vermeldet fürs vergangene Jahr einen Rückgang der Logiernächte um 20 Prozent. Erfolgreich gestartet sei der Ferienwohnungsservice. pd

Blick in die Spiezer Bucht, einer der Vorzeigeorte der Gemeinde am Thunersee. Stefan Anderegg

Spiezer Gäste generierten 2020 rund 105`000 Übernachtungen in der Hotellerie und Parahotellerie: «Im Vergleich zum Rekordvorjahr 2019 mit dem besten Ergebnis seit 1990 beträgt der Rückgang der Logiernächte fürs 2020 rund 20 Prozent», teilt die Spiez Marketing AG am Donnerstag mit.

Die Hotels verzeichneten 90`500 und die Ferienwohnungen 14`500 Übernachtungen. «Damit fällt der Ausfall der Logiernächte geringer aus als im Frühsommer 2020 befürchtet», bilanziert Stefan Seger, Geschäftsführer der Spiez Marketing AG. Spiez schneide somit im nationalen Durchschnitt bemerkenswert positiv ab.

Seminare und Tagungen fehlten

Weil Spiez vor Ausbruch des Coronavirus rund zwei Drittel Schweizer Hotelgäste beherbergte, fiel der Ausfall der ausländischen Gäste weniger ins Gewicht als anderorts, hält die Tourismusorganisation fest. Allerdings fehlten im starken Geschäftstourismus viele Seminare und Tagungen, was das Ergebnis drückte.

Erfreulicherweise lancierten 2020 gleich zwei Hotels ihre Betriebe neu. Die Erweiterung des Strandhotels Belvédère und die Neueröffnung vom Boutique Hotel la belle vue würden das Spiezer Angebot bereichern. Diese Lancierungen sowie das ausgebaute Spiezer Angebotsportfolio und das schöne Sommer- und Herbstwetter hätten zahlreiche Schweizer und europäische Gäste ins Winzerdorf gelockt.

Die landschaftliche Schönheit, die Lage am Thunersee und die optimale Verkehrsanbindung an den Hauptzielmarkt Schweiz seien weitere Erfolgsfaktoren.

«Vorsichtig optimistisch»

«Mit den innovativen Hotels, die laufend sowohl in die Bettenkapazität als auch in den Wellness- und Seminarbereich sowie in die Gastronomie investieren, darf Spiez vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken», so Seger weiter.

Service erfolgreich gestartet

Das neue Angebot, ein Komplett-Service der Spiez Marketing AG für Ferienwohnungsbesitzer, entwickle sich erfreulich. Vermarktung und Gästebetreuung bis hin zur Abrechnung und Endreinigung werde durch die Spiez Marketing AG vermittelt.

Die ersten beiden Ferienwohnungen seien im Frühling auf den Markt gekommen und seien während der Hochsaison im Juli und August «praktisch ausgebucht» gewesen. Insgesamt konnten im vergangenen Jahr gemäss der Spiez Marketing AG in drei Wohnungen 500 Logiernächte verzeichnet werden. Weitere Wohnungen werden bald ins Portfolio aufgenommen.