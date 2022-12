Bilanz Spielzeit 2021/2022 – 105'000 Personen besuchten die Aufführungen von Bühnen Bern Die Bühnen Bern konnten in der vergangenen Spielzeit wieder mehr Zuschauer verzeichnen. Jedoch sind es immer noch weniger als vor der Pandemie.

In der ersten Hälfte der Spielzeit galt noch Masken- und Zertifikatspflicht. (Archivbild) Foto: Dres Hubacher

Bühnen Bern hat Bilanz zur letzten Spielzeit gezogen: Über 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten eine der 420 Vorstellungen der Saison 2021/2022, teilte Bühnen Bern am Freitag mit. Im Vergleich zur letzten Spielzeit vor der Pandemie verzeichnet Bühnen Bern einen Publikumsrückgang um knapp 20'000 Eintritte.

Die erste Spielzeithälfte war noch durch die Masken- und Zertifikatspflicht geprägt. Die Zurückhaltung beim Publikum sei «insbesondere in den Wintermonaten spürbar» gewesen, heisst es in der Medienmitteilung. Trotz der Aufhebung der Massnahmen im Frühling 2022 habe eine gewisse «kulturelle Entwöhnung» des Publikums einen Einfluss auf die Publikumszahlen.

Auf die insgesamt 423 Vorführungen verteilt, haben in der Spielzeit 2021/2022 105'204 Personen einen Anlass besucht. Das sind weit mehr als in der durch das Coronavirus geprägte vorgängige Saison, in welcher weniger als 20'000 Personen Vorstellungen besuchten.

SDA/law

