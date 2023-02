Jubiläum in Innertkirchen – 102-jähriger Skiclub feiert mit Nostalgierennen Der Skiclub Gadmental feiert nächsten Samstag mit einem nostalgischen Skirennen und einem Fest seinen 100. Geburtstag. Anne-Marie Günter

Das Foto vom Skirennen 1935 zeigts: Es gab viel Schnee und noch keine Transporthilfe ins Startgelände. Foto: PD

Es ist ein um zwei Jahre verschobener 100. Geburtstag, der am 11. Februar in Gadmen gefeiert wird: Der Skiclub Gadmental ist 102 Jahre alt. Im Mittelpunkt des Festes steht ein Skirennen beim Skilift in Gadmen, den es dank des Skiclubs gibt. Wer das Rennen speziell nostalgisch gekleidet absolviert, wird von einer Jury bewertet. Teilnehmen darf man auch ohne Kostüm. Auch Kinder – ganz kleine und grössere – dürfen in zwei Kategorien mitmachen. Gewertet wird nach dem System Differenzler: Man liegt vorne, wenn man zwei Läufe mit möglichst wenig Zeitunterschied absolviert.